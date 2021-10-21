Вздымая песок: опубликованы кадры масштабных учений ОДКБ у границы Афганистана

Более 2 500 военнослужащих принимают участие в масштабных учениях «Взаимодействие-2021». Это бойцы из шести стран - членов ОДКБ. Совместные действия отрабатывают в пустыне Таджикистана. И выглядит это невероятно - от выстрелов частички песка образуют эффектное облако. Яркие кадры в материале Анатолия Бородкина.

«Дивизионы систем залпового огня "Град" на марше. Несколько раз за час артиллеристы меняют позицию. На развертывание и наведение - всего три минуты. А далее - море огня. И когда пеналы пусты - дальше на очередной круг арткарусели», - прокомментировал корреспондент.

Правнуки легендарных «катюш» реактивные системы «Град» российской военной базы в Таджикистане огненным ковром с правого фланга укладывают выпущенные один за другим снаряды и пробивают брешь для контратаки тяжелой бронетехники объединенной группировки.

Т-72 вклиниваются, занимают плацдарм, отсекают фланги от центра, дробят линию обороны еще недавно атаковавшего незаконного формирования. А по его стратегическим объектам, складам с боеприпасами, укрепленным узлам связи и командному пункту работает ствольная артиллерия Вооруженных сил Таджикистана.

Всего в масштабных совместных учениях стран - участниц ОДКБ на полигоне Харб-Майдон в предгорьях Памира, недалеко от границы с Афганистаном, задействовано более 4 000 военнослужащих из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Таджикистана и Кыргызстана и 500 единиц техники.

На один из участков в тыл к противнику из транспортника Ил-76 высаживается подразделение российских ВДВ. Наши десантники оценили небо над Памиром. Ну а с земли их поддерживают коллеги. Штурмовое подразделение Вооруженных сил Казахстана с боем прорывается к занятому квадрату на бронетранспортерах.

«Наши подразделения выполняли ряд тактических задач в составе обходящего отряда и тактического воздушного десанта. С задачей наши подразделения справились, я думаю, в полном объеме, во взаимодействии с остальными контингентами стран, входящих в ОДКБ», - отметил заместитель командира десантно-штурмовой бригады ВС Республики Казахстан Абылай Шилдебаев.

Боевое слаживание подразделений объединенного контингента продолжится до конца недели сразу на нескольких полигонах Таджикистана. За это время военнослужащим шести стран предстоит обкатать еще несколько боевых сценариев, подготовленных руководством учений.