Диетолог определила самый полезный для печени напиток

Кофе является самым полезным напитком для здоровья печени. Такого мнения придерживается диетолог Кортни Д'Анджело. В своих заявлениях специалист опирается на данные исследований, согласно результатам которых включение в рацион бодрящего напитка может снизить риск развития цирроза и защитить от появления неалкогольной жировой болезни печени.

Полезными для печени свойствами кофе Д'Анджело называла способность уменьшать накопление жира и увеличивать число нейтрализующих активность вредных свободных радикалов, что помогает не допускать повреждения клеток. Также напиток без добавок способен не допускать рубцевания печени, пишет «Eat This, Not That!».

Диетолог обратила внимание, что полезным для печени будет кофе без добавления сахара, молока и жирных сливок.