Армия Шойгу объяснил важность задачи по реконструкции БАМа © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу провел церемонию укладки железнодорожного пути на участке реконструкции БАМа. Он сделал это в формате видеоконференцсвязи. «Железнодорожные войска приступили к реконструкции в апреле, и уже сегодня мы проводим церемонию начала укладки пути», - сообщил министр в ходе церемонии. Шойгу напомнил, что силы Минобороны России привлечены к реконструкции Байкал-Амурской магистрали в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. «Важность этой задачи обусловлена острой необходимостью увеличения пропускной способности БАМа, необходимостью наращивания транспортных потоков, что будет способствовать развитию регионов, экономическому росту государства и укреплению его обороноспособности», - подчеркнул Шойгу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика