Шойгу объяснил важность задачи по реконструкции БАМа
Министр обороны России Сергей Шойгу провел церемонию укладки железнодорожного пути на участке реконструкции БАМа. Он сделал это в формате видеоконференцсвязи.
«Железнодорожные войска приступили к реконструкции в апреле, и уже сегодня мы проводим церемонию начала укладки пути», - сообщил министр в ходе церемонии.
Шойгу напомнил, что силы Минобороны России привлечены к реконструкции Байкал-Амурской магистрали в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.
«Важность этой задачи обусловлена острой необходимостью увеличения пропускной способности БАМа, необходимостью наращивания транспортных потоков, что будет способствовать развитию регионов, экономическому росту государства и укреплению его обороноспособности», - подчеркнул Шойгу.