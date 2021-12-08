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Шойгу объяснил важность задачи по реконструкции БАМа

11:20 08.12.2021
Шойгу объяснил важность задачи по реконструкции БАМа
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу провел церемонию укладки железнодорожного пути на участке реконструкции БАМа. Он сделал это в формате видеоконференцсвязи.

«Железнодорожные войска приступили к реконструкции в апреле, и уже сегодня мы проводим церемонию начала укладки пути», - сообщил министр в ходе церемонии.

Шойгу напомнил, что силы Минобороны России привлечены к реконструкции Байкал-Амурской магистрали в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. 

«Важность этой задачи обусловлена острой необходимостью увеличения пропускной способности БАМа, необходимостью наращивания транспортных потоков, что будет способствовать развитию регионов, экономическому росту государства и укреплению его обороноспособности», - подчеркнул Шойгу.

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