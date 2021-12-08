Шойгу дал старт укладке железнодорожного пути на участке реконструкции БАМ
Министр обороны отдал соответствующее распоряжение после доклада замглавы российского военного ведомства Дмитрия Булгакова.
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Укладка железнодорожного пути на участке реконструкции Байкало-Амурской магистрали началась в среду в Амурской области, старт стыковке звена дал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Глава российского военного ведомства распорядился начать работы в режиме видеосвязи. На месте работ находится замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
«В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Минобороны привлечено к реализации проекта по реконструкции Байкало-Амурской магистрали. Важность этой задачи обусловлено острой необходимостью увеличения пропускной способности БАМа», - сказал Шойгу.