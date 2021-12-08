Опубликовано видео допроса стрелявшего в МФЦ Москвы мужчины

Следственный комитет России опубликовал видео допроса мужчины, который обвиняется в стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы. По факту произошедшей трагедии было возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц, покушения на убийство и незаконного хранения оружия. Также сообщается о проведении обысков в доме мужчины.

«Следователями проведены обыски по месту его жительства, анализируются полученные материалы, характеризующие его личность. Сегодня подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении на сайте столичного СУ СК.

Днем 7 декабря на юго-востоке Москвы неизвестный мужчина открыл стрельбу в здании МФЦ. В результате нападения два человека погибли, еще несколько ранены, в том числе десятилетняя девочка. Все пострадавшие были госпитализированы.