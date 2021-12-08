В Британии опасаются отключения газа из-за возможного отключения РФ от SWIFT

Читатели британского издания The Telegraph выразили опасения, что введение новых санкций против России и возможность отключения от системы SWIFT могут привести к отключению подачи природного газа. Таким образом они прокомментировали прошедшие двухчасовые переговоры президента России Владимира Путина с лидером США Джозефом Байденом.

«Поскольку санкции против России наверняка приведут к приостановке поставок российского газа, то нам здесь, в Европе, видимо, придется изрядно померзнуть этой зимой!» - цитирует РИА Новости комментарий читателя.

Оценивая видеозапись начала переговоров, комментаторы отметили, что Байден выглядел растерянным, в то время как Путин проявлял уверенность. Сам факт переговоров в Британии восприняли позитивно, так как это снижает напряженность.

В российском МИД считают, что на данный момент не существует опасности отключения страны от международной платежной системы SWIFT. Поэтом у России нет планов создавать альтернативную систему.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, прошедшая онлайн-беседа глав государств предсказуемо не привела к каким-либо прорывам, однако показала, что лидеры РФ и США настроены на продолжение практической работы. Решение назревших проблем потребует длительного времени - возможно, даже нескольких лет.