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В Китае отреагировали на дипломатический бойкот Олимпиады от США

Анна Берестовая
01:24 07.12.2021
В КНР посчитали дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине манипуляцией США.
В Китае отреагировали на дипломатический бойкот Олимпиады от США
© Фото: x99 ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Пресса указала, что посольство Китая в Вашингтоне посчитало озвученное Соединенными Штатами решение о дипломатическом бойкоте Олимпийских Игр 2022 года в Пекине политической манипуляцией. Согласно данным СМИ, в дипмиссии также отметили, что подобного рода действия искажают олимпийский дух.

В частности, как указывает пресса, представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь указал, что КНР примет решительные контрмеры в случае, если Соединенные Штаты продолжат придерживаться подобного курса. Кроме того, по сведениям Reuters, в Китае потребовали воздержаться от призывов к бойкоту, «чтобы не повлиять на диалог и сотрудничество между Китаем и США в важных областях».

В МОК же, в свою очередь, с уважением отнеслись к позиции Соединенных Штатов. В Международном олимпийском комитете посчитали вопрос присутствия представителей государства чисто политическим и заявили о своем нейтралитете.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что представители американских властей не намерены посещать Китай во время зимней Олимпиады. Было уточнено, однако, что бойкотирование игр затронет лишь официальных государственных лиц США и не коснется спортсменов.

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