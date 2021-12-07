В Китае отреагировали на дипломатический бойкот Олимпиады от США

Пресса указала, что посольство Китая в Вашингтоне посчитало озвученное Соединенными Штатами решение о дипломатическом бойкоте Олимпийских Игр 2022 года в Пекине политической манипуляцией. Согласно данным СМИ, в дипмиссии также отметили, что подобного рода действия искажают олимпийский дух.

В частности, как указывает пресса, представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь указал, что КНР примет решительные контрмеры в случае, если Соединенные Штаты продолжат придерживаться подобного курса. Кроме того, по сведениям Reuters, в Китае потребовали воздержаться от призывов к бойкоту, «чтобы не повлиять на диалог и сотрудничество между Китаем и США в важных областях».

В МОК же, в свою очередь, с уважением отнеслись к позиции Соединенных Штатов. В Международном олимпийском комитете посчитали вопрос присутствия представителей государства чисто политическим и заявили о своем нейтралитете.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что представители американских властей не намерены посещать Китай во время зимней Олимпиады. Было уточнено, однако, что бойкотирование игр затронет лишь официальных государственных лиц США и не коснется спортсменов.