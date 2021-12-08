Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Доктор назвал необычный симптом омикрон-штамма у детей

Светлана Иванова
11:46 08.12.2021
Порядка 15% детей, заболевших мутировавшим вирусом, сталкиваются с сыпью, рассказал британский врач.
Доктор назвал необычный симптом омикрон-штамма у детей
© Фото: Fabian Sommer, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

При заражении омикрон-штаммом коронавируса у детей может возникнуть необычная сыпь. Об этом заявил британский врач Дэвид Ллойд. Специалист уточнил, что заболевание может проявляться по-разному у взрослых и детей.

«Разница в признаках болезни у взрослых и несовершеннолетних становится все более явной. Родителям следует обращать внимание на возникновение высыпаний у детей при первых признаках заражения», - заявил специалист в интервью Sky News

Ллойд добавил, что всегда были единичные случаи развития высыпаний у заболевших COVID-19, однако сейчас «порядка 15% детей с "омикроном" сталкиваются с сыпью, необычной сыпью».

По словам доктора, высыпания при заражении мутировавшим штаммом становятся характерными, наряду со стандартными.

Ллойд также выразил надежду, что «омикрон» не так смертоносен, как «дельта», однако пока успокаиваться рано, потому что распространяется этот вариант стремительно, заключил британец.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:01 В стране и мире
Видео
Вертолет с начальником штаба обороны ВС Индии на борту потерпел крушение
12:09 В стране и мире
Россиян предупредили об опасности «мертвых» банковских карт
12:45 В стране и мире
В Госдуме приняли законопроект о расширении полномочий полиции
11:21 Армия
Видео
Шойгу дал старт укладке железнодорожного пути на участке реконструкции БАМа
11:13 В стране и мире
Инфекционист назвала омикрон-штамм последней мутацией COVID-19
Популярное
Видео
Эксперт рассказал, как туристы на орбите помогут сделать следующий шаг в космонавтике
СМИ: ФСБ проводит спецоперацию в ОВД Гольяново в Москве
В Кремле рассказали о шутках в диалоге Путина и Байдена
Кремль: Путин в беседе с Байденом затронул недавние учения НАТО в Черном море
Лидеры РФ и США выразили готовность продолжить борьбу с киберпреступностью
Украинская проблематика в переговорах Путина и Байдена заняла преобладающее место
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.