Доктор назвал необычный симптом омикрон-штамма у детей

При заражении омикрон-штаммом коронавируса у детей может возникнуть необычная сыпь. Об этом заявил британский врач Дэвид Ллойд. Специалист уточнил, что заболевание может проявляться по-разному у взрослых и детей.

«Разница в признаках болезни у взрослых и несовершеннолетних становится все более явной. Родителям следует обращать внимание на возникновение высыпаний у детей при первых признаках заражения», - заявил специалист в интервью Sky News.

Ллойд добавил, что всегда были единичные случаи развития высыпаний у заболевших COVID-19, однако сейчас «порядка 15% детей с "омикроном" сталкиваются с сыпью, необычной сыпью».

По словам доктора, высыпания при заражении мутировавшим штаммом становятся характерными, наряду со стандартными.

Ллойд также выразил надежду, что «омикрон» не так смертоносен, как «дельта», однако пока успокаиваться рано, потому что распространяется этот вариант стремительно, заключил британец.