Иммунолог назвал причины сокращения срока действия ПЦР-тестов

Сокращение срока действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов связано с высокой скоростью распространения штамма коронавируса «омикрон» и нового варианта «дельты». Об этом «Звезде» рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Рациональное объяснение сокращению срока действия ПРЦ - сокращение инкубационного периода при заболевании, вызванном штаммом "омикрон". Если инкубационный период короче, то и изменения нарастают быстрее, поэтому нужно сократить срок», - пояснил специалист.

Он подчеркнул, что за 72 часа после заражения мутировавшим вирусом уже могут развиться тяжелые симптомы заболевания.

«Если первый, уханьский, штамм до 10 дней был инкубационный период и больше, "дельта" уже - шесть-восемь, то этот "омикрон" и новый вариант "дельты" - три-четыре дня», - указал иммунолог.

Ранее Роспотребнадзор официально объявил о сокращении срока действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов. В связи с появлением «омикрона» в России «ужесточили контроль, но границы не закрывают».

По словам Анны Поповой, сейчас пограничная служба проверяет у прибывших в Россию в паспорте штампы тех стран, с кем ограничено сообщение.