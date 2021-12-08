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Инфекционист назвала омикрон-штамм последней мутацией COVID-19

Светлана Иванова
11:13 08.12.2021
По мнению специалиста, эпидемиологическая активность мутировавшего вируса может быть меньше.
Инфекционист назвала омикрон-штамм последней мутацией COVID-19
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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Коронавирус исчерпывает свой потенциал, и омикрон-штамм COVID-19 может стать последней его мутацией, после чего пандемия пойдет на убыль. Такое мнение выразила завкафедрой инфекционных болезней Южно-Уральского государственного медицинского университета Людмила Ратникова.

«Да, он (омикрон-штамм. - Прим. ред.) заразен, контагиозность у него высокая. Но эпидемиологическая активность может быть меньше, и он, возможно, не будет больше мутировать», - предположила специалист.

Как отметила Ратникова в интервью «Интерфаксу», COVID-19 в итоге исчерпает свой потенциал и превратится в обычный «сезонный», с характерными для ОРВИ симптомами. При этом массовых случаев тяжелого течения заболевания не будет.

Доктор высказалась и о сроках завершения пандемии. По словам Ратниковой, по законам эпидемиологии не бывает вечных эпидемий.

Она подчеркнула, что после приобретения коллективного иммунитета в мировой популяции на уровне 80% стоит ожидать перехода COVID-19 в сезонные заболевания.

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