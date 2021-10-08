Замминистра обороны РФ Булгаков заявил, что половина восточной ветки БАМа заработает в 2022 году

В 2022 году начнется движение поездов примерно на половине участка второй ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) протяженностью 340 километров. Об этом сообщил замглавы российского военного ведомства Дмитрий Булгаков.

Сегодня заместитель министра обороны прибыл в войска Восточного военного округа и проверил, как идут работы по реконструкции восточного участка БАМа.

«В 2022 году мы должны открыть рабочее движение поездов почти на половине реконструируемого участка БАМа», - отметил он.

Первые поезда на двух участках восточной ветки БАМа начнут тестовое движение уже до конца этого года.

Ранее Булгаков заявил, что реконструкцию планируется завершить в 2023 году, несмотря на то что изначально планировалось закончить строительство к 2024 году. Замминистра отметил, что люди, работающие на участке, живут в комфортных, современных условиях.

Работы по реконструкции самого сложного участка протяженностью 340 километров, между населенными пунктами Улак и Февральск, к которым привлечены железнодорожные войска, стартовали 12 августа.