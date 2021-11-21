Замминистра обороны Булгаков заявил об опережении сроков создания новых разъездов БАМа

Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков в эфире программы «Военная приемка» назвал один из самых сложных участков, на котором сейчас строятся новые разъезды Байкало-Амурской магистрали силами военных железнодорожников. Этим местом является ландшафт у поселка Огорон. При этом, по словам замминистра обороны РФ, военнослужащие успешно опережают график стройки на два года.

«Ну пусть говорят тяжелый, конечно тяжелый участок, он был изначально таким и когда его начинали строить. Это самый сложный участок, который мы сейчас строим. Поэтому справимся с этой задачей. Мы уже идем на два года раньше графика и дальше продолжаем наращивать», - объяснил Булгаков.

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