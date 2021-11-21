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Замминистра обороны Булгаков заявил об опережении сроков создания новых разъездов БАМа

Владимир Расходчиков
10:05 21.11.2021
Несмотря на сложный ландшафт, погодные условия и удаленность от крупных поселений, военные железнодорожники смогли ускорить темпы модернизации разъездов БАМа.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков в эфире программы «Военная приемка» назвал один из самых сложных участков, на котором сейчас строятся новые разъезды Байкало-Амурской магистрали силами военных железнодорожников. Этим местом является ландшафт у поселка Огорон. При этом, по словам замминистра обороны РФ, военнослужащие успешно опережают график стройки на два года. 

«Ну пусть говорят тяжелый, конечно тяжелый участок, он был изначально таким и когда его начинали строить. Это самый сложный участок, который мы сейчас строим. Поэтому справимся с этой задачей. Мы уже идем на два года раньше графика и дальше продолжаем наращивать», - объяснил Булгаков. 

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Военный БАМ» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске у зрителей появится уникальная возможность побывать на всех точках БАМа, где трудятся военные железнодорожники, а также узнать больше о том, как военнослужащие справляются с суровыми погодными условиями на стройке.

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