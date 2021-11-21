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Врач объяснил, зачем вакцинироваться переболевшим COVID-19

Роман Захаров
08:34 21.11.2021
Специалист Андрей Кондрахин заявил о безопасности вакцинации от коронавируса даже при высоком уровне антител.
Врач объяснил, зачем вакцинироваться переболевшим COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Минздрав РФ рекомендует гражданам вакцинироваться от коронавируса даже при высоких титрах антител. Об этом рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук и клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

«Прежде всего хочу сказать, что на сегодняшний день вакцинироваться и ревакцинироваться необходимо при любом уровне антител. Это четкая позиция Минздрава и ВОЗ. Что касается количества, достаточного для защиты, то этот вопрос все еще дискуссионный. Еще недавно считалось, что антител IgG в целом должно быть больше 50, а при понижении этого уровня нужно вакцинироваться или ревакцинироваться. Затем это решение отменили. Минздрав постановил, что прививать нужно всех, а конкретное количество антител - 50, 100, 200 - не имеет значения. Эксперты также считают, что нет необходимости проверять антитела перед вакцинацией или ревакцинацией. Не нужно делать этот анализ и после перенесенной болезни. Через шесть месяцев следует просто пойти и сделать прививку», - объяснил он в беседе с «Парламентской газетой».

Врач добавил, что вакцинация не будет угрожать здоровью человека при высоком уровне антител в его организме. По словам Кондрахина, здесь могут быть два варианта событий. В первом варианте - антитела «заблокируют» действие вакцины. Во втором - число антител увеличится. При этом оба варианта, подчеркнул медик, не причинят никакого вреда.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов высказал позицию о необходимости ввести в РФ обязательную вакцинацию от COVID-19 для россиян старше 60 лет, поскольку они находятся в группе риска с тяжелым течением заболевания. По его словам, к этому возрасту многие люди уже страдают от ряда хронических заболеваний, которые могут в значительной мере осложнять течение инфекции.

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