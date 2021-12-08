Срок действия ПЦР-теста на COVID-19 сократили до 48 часов
Роспотребнадзор официально объявил о сокращении срока действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов. Такие меры связаны с высокой заразностью нового варианта вируса «омикрон». Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой было опубликовано на сайте правовой информации.
По данным ВОЗ, у нового штамма наблюдается повышенная заразность и потенциальная способность вызывать гораздо более быстрый ответ организма.
Ранее Анна Попова сообщила, что в стационарах находятся уже 24 прибывших из ЮАР человека. Она отметила, что число положительных результатов ПЦР-тестов растет каждый день.
В связи с появлением «омикрона», в стране «ужесточили контроль, но границы не закрывают». Попова также рассказала, что пограничная служба проверяет у прибывших в Россию в паспорте штампы тех стран, с кем ограничено сообщение.