В стране и мире Срок действия ПЦР-теста на COVID-19 сократили до 48 часов Кира Карон Данная мера связана с особенностями омикрон-штамма COVID-19. © Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости Читайте нас на: Роспотребнадзор официально объявил о сокращении срока действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов. Такие меры связаны с высокой заразностью нового варианта вируса «омикрон». Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой было опубликовано на сайте правовой информации.



По данным ВОЗ, у нового штамма наблюдается повышенная заразность и потенциальная способность вызывать гораздо более быстрый ответ организма.



Ранее Анна Попова сообщила, что в стационарах находятся уже 24 прибывших из ЮАР человека. Она отметила, что число положительных результатов ПЦР-тестов растет каждый день.



В связи с появлением «омикрона», в стране «ужесточили контроль, но границы не закрывают». Попова также рассказала, что пограничная служба проверяет у прибывших в Россию в паспорте штампы тех стран, с кем ограничено сообщение. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика