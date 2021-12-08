Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Срок действия ПЦР-теста на COVID-19 сократили до 48 часов

Кира Карон
07:51 08.12.2021
Данная мера связана с особенностями омикрон-штамма COVID-19.
Срок действия ПЦР-теста на COVID-19 сократили до 48 часов
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
Читайте нас на:

Роспотребнадзор официально объявил о сокращении срока действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов. Такие меры связаны с высокой заразностью нового варианта вируса «омикрон». Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой было опубликовано на сайте правовой информации.

По данным ВОЗ, у нового штамма наблюдается повышенная заразность и потенциальная способность вызывать гораздо более быстрый ответ организма.

Ранее Анна Попова сообщила, что в стационарах находятся уже 24 прибывших из ЮАР человека. Она отметила, что число положительных результатов ПЦР-тестов растет каждый день.

В связи с появлением «омикрона», в стране «ужесточили контроль, но границы не закрывают». Попова также рассказала, что пограничная служба проверяет у прибывших в Россию в паспорте штампы тех стран, с кем ограничено сообщение.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:51 В стране и мире
Срок действия ПЦР-теста на COVID-19 сократили до 48 часов
07:30 В стране и мире
В США одобрен оборонный бюджет страны на следующий год
06:54 В стране и мире
Президент Аргентины сообщил о хорошем самочувствии после прививки «Спутником V»
05:54 В стране и мире
Двое военнослужащих погибли на учениях в Германии
04:35 В стране и мире
В Кремле отметили, что РФ и США нужны не месяц и не год для решения проблем в отношениях
Популярное
СМИ: ФСБ проводит спецоперацию в ОВД Гольяново в Москве
В Кремле рассказали о шутках в диалоге Путина и Байдена
Кремль: Путин в беседе с Байденом затронул недавние учения НАТО в Черном море
Лидеры РФ и США выразили готовность продолжить борьбу с киберпреступностью
Украинская проблематика в переговорах Путина и Байдена заняла преобладающее место
Видео
Опубликованы первые кадры с места стрельбы в МФЦ в Москве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.