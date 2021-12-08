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Умер бывший главный тренер ФК «Ростов» Игорь Гамула

Алексей Курильченко
10:19 08.12.2021
Специалист скончался на 62-м году жизни.
Умер бывший главный тренер ФК «Ростов» Игорь Гамула
© Фото: fc-rostov.ru
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Бывший игрок и главный тренер футбольного клуба «Ростов» Игорь Гамула скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе клуба, выразив соболезнования родным и близким спортсмена.

«Сегодня ушел из жизни бывший игрок и тренер нашего клуба Игорь Васильевич Гамула. Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба», - говорится в сообщении на сайте клуба.

За свою карьеру футболиста Гамула играл за клубы «Заря» и ростовский СКА - в его составе он завоевал кубок СССР. В 1992 году он стал тренером херсонской «Таврии». В 2011 году стал тренировать молодежную сборную «Ростова». В сентябре 2014 года был утвержден на должность главного тренера, но покинул ее в декабре, продолжая работу с молодежным составом «Ростова» в качестве старшего тренера. В 2021 году стал главным тренером команды ЛФК «Гераклион».

На данный момент исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Ростов» назначен старший тренер молодежной команды Заур Тедеев. Он сменил ушедшего в отставку Юрия Семина.

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