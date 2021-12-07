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СМИ: новые санкции США в отношении РФ могут затронуть обмен валют

Кира Карон
08:30 07.12.2021
По данным агенства, США также могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.
СМИ: новые санкции США в отношении РФ могут затронуть обмен валют
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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США и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций в отношении российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), в случае «нападения» Россией на Украину.

Отмечается, что санкции являются одним из вариантов, которые президент США Джо Байден может изложить во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным, пишет Bloomberg.

«Наиболее радикальным вариантом было бы запретить России доступ к системе финансовых платежей SWIFT, но это нанесло бы ущерб рядовым гражданам, поэтому чиновники более склонны пытаться контролировать способность России конвертировать рубли в доллары, евро или британские фунты», - говорится в статье.

Переговоры президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена намечены на 18:00 по московскому времени во вторник, 7 декабря. Созвон глав государств по видеосвязи состоится в закрытом для прессы режиме.

Согласно данным СМИ, руководство США сейчас рассматривает возможность введения санкций против РФ для сдерживания якобы «вторжения» России на территорию Украины. По данным прессы, ограничительные меры могут коснуться энергетических компаний.

Ранее Украина, Польша и Литва призвали к новым санкциям против России. Заявление приурочено к 30-летию признания Польшей и Литвой независимости Украины.

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