В Белом доме назвали время разговора Байдена и Путина

Переговоры президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена намечены на 18:00 по московскому времени во вторник, 7 декабря. Созвон глав государств по видеосвязи состоится в закрытом для прессы режиме.

Соответствующая информация следует из графика американского лидера, обнародованного вечером 6 декабря Белым домом. Перед беседой с главой РФ у Байдена запланирован ежедневный разведбрифинг. Иных мероприятий для президента США, как указывает ТАСС, в этот день не предусмотрено.

Ранее в Белом доме отметили, что во время разговора Байдена с Путиным американская сторона не имеет намерений излагать угрозы Москве. При этом известно, что президент Соединенных Штатов собирается затронуть темы кибербезопасности и двусторонних отношений в процессе переговоров.