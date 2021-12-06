Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: США изучают возможность санкций против РФ из-за Украины

Елизавета Потейчук
20:04 06.12.2021
Санкции могут коснуться, в частности, энергетических компаний, по данным прессы.
СМИ: США изучают возможность санкций против РФ из-за Украины
© Фото: pexels.com
Читайте нас на:

Согласно данным СМИ, руководство США сейчас рассматривает возможность введения санкций против РФ для сдерживания якобы «вторжения» России на территорию Украины. По данным прессы, ограничительные меры могут коснуться энергетических компаний.

Кроме того, говорится в СМИ, санкции предусматривают отключение России от системы SWIFT. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Ранее Украина, Польша и Литва призвали к новым санкциям против России. Заявление приурочено к 30-летию признания Польшей и Литвой независимости Украины.
 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:02 В стране и мире
В Белом доме заявили, что не знают о решении РФ по «военной эскалации» на Украине
20:27 В стране и мире
Мишустин сообщил о необходимости сохранения доступности ипотеки для граждан
19:29 В стране и мире
Путин подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей в 2022 году
18:36 В стране и мире
Видео
Депутат Рашкин отказался комментировать допрос в СК
16:23 В стране и мире
Видео
СК РФ установит причины обледенения самолета над Иркутском
Популярное
Видео
Депутат Валерий Рашкин пришел на допрос в СК РФ
В Сети появились кадры экстренной посадки в Иркутске обледеневшего А321
Ученые назвали нетипичный признак диабета
Видео
«Праздник» на трассе: горящий грузовик с пиротехникой в Казахстане попал на видео
Видео
Полицейская погоня со стрельбой за подростком-лихачом под Волгоградом попала на видео
Названы четыре привычки, которые приводят к развитию рака
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.