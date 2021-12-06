СМИ: США изучают возможность санкций против РФ из-за Украины

Согласно данным СМИ, руководство США сейчас рассматривает возможность введения санкций против РФ для сдерживания якобы «вторжения» России на территорию Украины. По данным прессы, ограничительные меры могут коснуться энергетических компаний.

Кроме того, говорится в СМИ, санкции предусматривают отключение России от системы SWIFT. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Ранее Украина, Польша и Литва призвали к новым санкциям против России. Заявление приурочено к 30-летию признания Польшей и Литвой независимости Украины.

