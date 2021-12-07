США ввели санкции в отношении антитеррористических сил спецназначения Ирана

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело новые санкции против Ирана, сообщает пресс-служба ведомства, пишет РИА Новости.

Под ограничительные меры попали восемь иранских граждан. Также в санкционном списке оказались антитеррористические силы специального назначения, две тюрьмы в городах Исфахан и Захедан, специальные подразделения полиции.

Санкционный режим в отношении Ирана Вашингтон проводит на протяжении многих лет. Причинами для введения санкций назывались поддержка терроризма, нарушение прав человека, развитие ракетно-ядерной программы.

Ранее сообщалось, что США и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций в отношении российских банков, в случае предполагаемого «вторжения» России на Украину.

Отмечалось, что санкции являются одним из вариантов, которые президент США Джо Байден мог изложить во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.