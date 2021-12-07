Переговоры Путина и Байдена завершились

Виртуальная встреча президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена завершилась. Переговоры глав государств продлились два часа.

Путин и Байден провели переговоры по закрытому каналу видеосвязи. Первые кадры общения лидеров были показаны журналистам, оставшееся время встреча проходила в закрытом формате. Первая в этом году встреча президентов России и США состоялась в июне в Женеве.

Ранее в ходе переговоров Джо Байден выразил надежду, что сможет в будущем встретиться с Владимиром Путиным лично. Американский президент поприветствовал своего российского коллегу с улыбкой.