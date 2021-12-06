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В Совфеде заявили о нагнетании обстановки Вашингтоном перед переговорами лидеров РФ и США

Анна Касаткина
21:31 06.12.2021
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что любые подвижки в переговорах в США могут выставить как прорыв президента Джо Байдена.
В Совфеде заявили о нагнетании обстановки Вашингтоном перед переговорами лидеров РФ и США
© Фото: Guo Chen XinHua Globallookpress
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Вашингтон пытается нагнетать ситуацию перед беседой лидеров России и Соединенных Штатов, чтобы любые подвижки в этих переговорах представить как прорыв американского президента Джо Байдена. Об этом заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

В преддверии разговора по видеосвязи президента РФ Владимира Путина с Байденом в западных СМИ начали появляться сообщения о том, что в отношении России якобы могут быть приняты очередные санкции, сдерживающие «вторжение» РФ на территорию Украины и затрагивающие, в частности, суверенный долг РФ и отключение страны от системы межбанковских каналов связи SWIFT.

«Эти заявления делаются для того, чтобы нагнетать ситуацию перед разговором президентов РФ и США», - сказал РИА Новости Джабаров, уточнив, что таким образом подвижки в переговорах могут представить как прорыв Байдена.

Сенатор также отметил, что Штатам и их партнерам в Европе невыгодно отключать Россию от SWIFT - это ударит по их же экономическим интересам.

«Вряд ли Россию будут отключать от SWIFT, это бред. Сумками они что ли деньги начнут к нам возить, чтобы рассчитываться за газ?», - заявил Джабаров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает сообщения прессы о вероятном введении санкций против России проявлением «информационной истерики».

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