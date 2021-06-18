«Игры в одни ворота не будет»: в МИД РФ оценили итоги саммита Россия-США

Попытки наладить отношения между Россией и США, поиск выхода из сложившегося кризиса больше не будет игрой в одни ворота. Так министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал реакцию некоторых официальных лиц американской администрации на итоги саммита в Женеве.

Лавров отметил, что намерения требовать чего-либо от России в одностороннем порядке не соответствует тому подходу, который избрали главы государств.

«Я бы очень хотел, чтобы услышали нас те, кто комментируют итоги саммита таким образом: не будет игры в одни ворота. Так не пойдет. Президент России Владимир Путин однозначно поддержал предложение президента США Джо Байдена решать вопросы на взаимоприемлемой основе. Только так и можно двигаться вперед. Если эта логика, которую президенты зафиксировали в Женеве, возобладает среди бюрократов, я думаю, что мы достигнем результатов», - отметил министр.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве на вилле Ла-Гранж 16 июня. Лидеры беседовали более четырех часов: тет-а-тет и в расширенном составе. По итогам переговоров были проведены две пресс-конференции, для каждого президента своя. Среди договоренностей сторон - возвращение послов в столицы государств. Мировая пресса и политологи положительно оценили начало диалога между Путиным и Байденом.