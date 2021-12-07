Опубликованы кадры с подозреваемым в стрельбе в МФЦ

«Звезда» публикует эксклюзивные кадры с задержанным за стрельбу у МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы.

Напомним, в результате нападения в МФЦ погибли два человека, еще трое ранены, включая 10-летнюю девочку. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух или более лиц» и «Незаконный оборот оружия».

По предварительным данным, мужчина отказался надеть маску и охранник попытался вывести его из учреждения. После чего злоумышленник открыл огонь.

Мужчина был задержан сотрудником полиции, который услышал звуки стрельбы.