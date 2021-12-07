Опубликованы кадры с подозреваемым в стрельбе в МФЦ
Напомним, подозреваемый мужчина вошел в отделение МФЦ и, по предварительным данным, открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску. В результате действий стрелявшего погибли два человека, еще четверо ранены.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
«Звезда» публикует эксклюзивные кадры с задержанным за стрельбу у МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы.
Напомним, в результате нападения в МФЦ погибли два человека, еще трое ранены, включая 10-летнюю девочку. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух или более лиц» и «Незаконный оборот оружия».
По предварительным данным, мужчина отказался надеть маску и охранник попытался вывести его из учреждения. После чего злоумышленник открыл огонь.
Мужчина был задержан сотрудником полиции, который услышал звуки стрельбы.