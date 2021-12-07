Коллега погибшего при стрельбе в МФЦ мужчины рассказала о его работе

Бывшая коллега мужчины, погибшего при стрельбе в московском МФЦ, рассказала о его работе. По словам девушки, мужчина работал с ней больше года назад, после чего в здании начало работу другое охранное предприятие.

«Он работал здесь больше года назад. Конечно, я его помню. Молодой парень - сколько ему, я не знаю. Жалко его», - рассказала девушка.

В результате стрельбы в МФЦ в Москве погибли два человека, еще четверо пострадали. По предварительным данным, мужчина открыл огонь после просьбы надеть маску. Он был задержан сотрудником полиции, который услышал звуки стрельбы.