Коллега погибшего при стрельбе в МФЦ мужчины рассказала о его работе
Погибшим оказался молодой человек, который работал с собеседницей корреспондента «Звезды» больше года назад.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Бывшая коллега мужчины, погибшего при стрельбе в московском МФЦ, рассказала о его работе. По словам девушки, мужчина работал с ней больше года назад, после чего в здании начало работу другое охранное предприятие.
«Он работал здесь больше года назад. Конечно, я его помню. Молодой парень - сколько ему, я не знаю. Жалко его», - рассказала девушка.
В результате стрельбы в МФЦ в Москве погибли два человека, еще четверо пострадали. По предварительным данным, мужчина открыл огонь после просьбы надеть маску. Он был задержан сотрудником полиции, который услышал звуки стрельбы.