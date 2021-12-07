Путин назвал экономическую динамику в России позитивной

Российский президент Владимир Путин считает экономическую динамику в стране позитивной. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совещания по экономическим вопросам. Он подчеркнул, что за последние десять месяцев ВВП вырос почти на 5%.

«По итогам 10 месяцев, как вы знаете, текущего года валовый внутренний продукт вырос на 4,6%», - уточнил Путин.

По словам президента, рост ВВП не самый большой, но и не самый маленький. Однако для сегодняшнего дня для экономики страны это хороший показатель, указал российский лидер.

Глава государства обратил внимание и на рост инвестиций за три квартала, которые оказались в плюсе на 7,6%.

Также Путин поставил задачу добиться роста реальных доходов граждан в 2022 году не ниже 2,5%. Речь идет о реальных доходах с учетом инфляции, отметил президент. Он поручил ответственным лицам представить доклады о мерах в экономической политике, «чтобы выйти на устойчивый реальный рост заработных плат и предпринимательского дохода».

При этом Путин отметил позитивную динамику в вопросе роста реальных заработных плат и распорядился эту динамику сохранить.