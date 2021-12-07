Путин подписал закон о федеральном бюджете

Закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов подписан российским президентом Владимиром Путиным. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Планируется, что в ближайшие два года бюджет будет профицитным: доходы в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, расходы - 23,694 трлн рублей, доходы в 2023 году - 25,540 трлн рублей, расходы - 25,241 трлн рублей. В 2024 году планируется дефицит в 0,52 триллиона рублей (0,3% ВВП).

На реализацию национальных проектов в 2022 году выделено 2,74 трлн рублей, в 2023 году - 2,88 трлн рублей, в 2024 году - 2,98 трлн рублей. При этом Счетная палата рассчитала, что расходы федерального бюджета увеличиваются на 5,479 трлн рублей (или на 30,1%) по сравнению с 2019 годом (допандемийным периодом).

По сравнению с ожидаемым уровнем 2021 года рост ВВП России в 2022 году прогнозируется на 3%, рост общего объема инвестиций - на 5,9%. Уровень инфляции при этом заложен в размере 4% по сравнению с ожидаемыми в 2021 году 5,8%.

Рост нефтегазовых доходов по сравнению с 2021 годом прогнозируется с 6,8% до 7,2% ВВП, в 2023 году - снижение до 6,5%, в 2024 году - до 5,7%.

В новый бюджет заложены средства на адресную поддержку семей с детьми, выплаты пособий беременным женщинам, проведение углубленной диспансеризации, реализацию программ медицинской реабилитации, индексацию социальных расходов, развитие системы здравоохранения, строительство и капитальный ремонт школ, решение жилищных проблем россиян, обновление региональных и местных автодорог.