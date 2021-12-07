Путин назвал ключевую задачу для правительства РФ на 2021 год
Путин назвал ключевую задачу для правительства РФ на 2021 год.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
Путин назвал ключевую задачу для правительства РФ на 2021 год
Путин назвал ключевую задачу для правительства РФ на 2021 год.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
16:04 В стране и мире
Опубликованы первые кадры с места стрельбы в МФЦ в Москве
16:00 В стране и мире
Очевидец рассказала подробности стрельбы в МФЦ в Москве
16:06 В стране и мире
СК возбудил дело по факту стрельбы в МФЦ на юго-востоке столицы
14:45 В стране и мире
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в московском регионе
14:21 В стране и мире
Лавров заявил, что в ходе разговора Путина с Байденом РФ изложит свои подходы по Украине
Популярное
Опубликованы первые кадры с места стрельбы в МФЦ в Москве
Очевидец рассказала подробности стрельбы в МФЦ в Москве
ФСБ показала кадры задержания несовершеннолетнего в Ярославской области
Депутат Валерий Рашкин пришел на допрос в СК РФ
В Сети появились кадры экстренной посадки в Иркутске обледеневшего А321
Хоронят каждый день: Путин обратил внимание на положение беженцев на границе ЕС