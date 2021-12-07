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«Хлопки, детский плач, люди в панике бегают по коридорам»: очевидец раскрыл детали стрельбы в МФЦ

Светлана Иванова
17:24 07.12.2021
В результате нападения в МФЦ в Москве погибли два человека, еще трое ранены, включая 10-летнюю девочку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Очевидец стрельбы в здании многофункционального центра на Новокузьминской улице в Москве Дмитрий рассказал «Звезде» подробности происшествия.

«Мы вышли как раз в тот момент, когда его (стрелка. - Прим. ред.) повязали. Я не видел, как это происходило, но я видел, что его задержали сотрудники МФЦ и еще кто-то в штатском, в обычной одежде. Там был один человек в форме МФЦ и обычные люди, граждане», - рассказал очевидец.

Он добавил, что в момент ЧП находился на первом этаже и сначала услышал хлопок, затем раздался плач ребенка и сработала пожарная сигнализация.

«Там, где в дальнем углу, в дальнем коридоре, там как раз комната рядом с этой лестницей, как я понимаю, откуда он выбегал... Сначала произошел первый хлопок, я услышал за стеной плач ребенка, потом сразу же пожарная тревога заработала, что задымление, покиньте здание, после этого я вышел в коридор, услышал еще один хлопок, отвернулся, убежал, там были две женщины, они, кажется, были уборщицами, они кричали, они закрылись в подсобке в железной. В этот момент сотрудник МФЦ встал, как бы стал уходить и спросил нас, идем ли мы с ним или остаемся, и вот как бы пошел», - пояснил мужчина.

Дмитрий подчеркнул, что люди не понимали, что происходит, в панике бегали по коридорам. Кто-то даже рассказывал, что произошел взрыв.

«Мы начали выходить через главный вход, и в этот момент, получается, я увидел мертвого охранника, плачущих детей, у них, кажется, не было ранений, и женщина просила вызвать скорую для мужа, потому что он умирает... В основном люди просто выбегали, они не знали, что делать. У людей была паника, они бегали по коридорам, не знали, куда идти, им прятаться или уходить на улицу, потому неизвестно, что там на улице происходит. Когда сказали, что стреляют, все побежали назад, но в какой-то момент сотрудники сказали нам, что давайте выходите. Все, и вот нас вывели потихоньку», - добавил очевидец.

В результате нападения в МФЦ в Москве погибли два человека, еще трое ранены, включая 10-летнюю девочку. По предварительной информации, мужчина открыл стрельбу из-за нежелания надеть маску. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух или более лиц» и «Незаконный оборот оружия». Расследование взяла на контроль столичная прокуратура. 

Как ранее сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержание мужчины, совершившего стрельбу в здании многофункционального центра в Москве, произвел сотрудник МВД, который находился на месте трагедии. 

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