«Человек-поэзия»: заслуженный пилот РФ рассказал, каким был летчик-испытатель Карапетян

Летчик-испытатель, вертолетчик, заслуженный пилот России Вадим Базыкин прокомментировал «Звезде» уход из жизни летчика-испытателя, Героя Советского Союза Гургена Карапетяна.

Ранее пресс-служба холдинга «Вертолеты России» сообщила, что он умер в возрасте 84 лет. В последние годы Карапетян занимал в компании должность советника генерального директора по безопасности полетов.

«Вы знаете, это человек-поэзия, даже, мне кажется, более. Есть люди - проза, люди-поэзия, а есть человек гимна. С ним всегда было интересно, что с 17.00 до 9 утра, что с 9 утра до 17. Что на работе, что после работы. Он всегда оставался человеком. К сожалению, ни один век не заперт ни для подлости, ни для благородства. Во все века, во все времена есть хорошие люди и плохие. Другое дело, что это пассионарии, очень часто их жизнь убивает и клюет», - сказал Базыкин.

Он назвал Карапетяна замечательнейшим человеком и признался, что был огорчен, когда узнал о том, что летчика-испытателя больше нет с нами.

«Для меня это печаль. Я верующий человек, понимаю, что, как у Пушкина, она должна быть светла, эта печаль. Но это печаль. Я не представляю, как буду стоять возле могилы», - добавил Базыкин.

Ранее заслуженный летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Александр Климов рассказал, что Карапетян оставил после себя целую школу пилотирования.