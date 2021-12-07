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Умер летчик-испытатель Ми-26, участвовавший в ликвидации последствий аварии в Чернобыле

Андрей Аркадьев
11:50 07.12.2021
В июне 1989 года Гурген Карапетян и штурман-испытатель Виктор Цыганков впервые демонстрировали вертолет Ми-28А на авиасалоне в Ле-Бурже под Парижем.
Умер летчик-испытатель Ми-26, участвовавший в ликвидации последствий аварии в Чернобыле
© Фото: холдинг «Вертолеты России»
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Летчик-испытатель КБ имени М.Л. Миля, Герой Советского Союза Гурген Карапетян ушел из жизни в возрасте 84 лет, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех). В последние годы занимал в компании должность советника генерального директора по безопасности полетов.

Карапетян поднял в небо и провел испытания вертолетов Ми-26 и Ми-28. Участвовал в испытаниях вертолетов Ми-2, Ми-6, Ми-10, Ми-14, Ми-24 и их модификаций. Установил десять мировых авиационных рекордов скорости и грузоподъемности на вертолетах Ми-6, Ми-10К, Ми-24 и Ми-26.

Участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В июне 1989 года Карапетян и штурман-испытатель Виктор Цыганков впервые демонстрировали вертолет Ми-28А на авиасалоне в Ле-Бурже под Парижем.

Летчик-испытатель провел в воздухе более 5 500 часов, летал на всех типах вертолетов марки «Ми».

Ми-26 является одним из самых тяжелых транспортных вертолетов в мире. Он способен перевозить 20 тонн груза внутри кабины или на внешней подвеске, а взлетная масса машины достигает 56 тонн.

Разработка машины велась в ОКБ Миля в 1970-х годах, а первый полет машина совершила в 1977 году. Главная задача вертолета - перевозка грузов и личного состава. Кроме того, вертолет применяется и в гражданских целях, выполняя в том числе уникальные монтажные операции.

Подробнее о самом тяжелом российском вертолете можно узнать в статье Дмитрия Дрозденко на сайте телеканала «Звезда», а также в специальном выпуске программы «Военная приемка».

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