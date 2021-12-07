Летчик рассказал о наследии для пилотов умершего испытателя Ми-26 Карапетяна

Летчик-испытатель КБ имени М.Л. Миля, Герой Советского Союза Гурген Карапетян оставил после себя целую школу пилотирования, его подходы к летно-испытательным работам актуальны и сейчас. Об этом рассказал «Звезде» заслуженный летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Александр Климов.

«Она (школа пилотирования. - Прим. ред.) идет со времен Михаила Леонтьевича Миля и его знавших людей, которые участвовали тогда. Мы приняли эту эстафету и сейчас относимся точно так же к летным испытаниям, к совершенствованию своего летного мастерства. Гурген Рубенович - это человек-легенда на нашей фирме, Герой Советского Союза», - сказал он.

Климов отметил, что Карапетян очень много машин поднимал в воздух, владел методикой техники пилотирования и оценки вертолетов на режиме авторотации с выключенными двигателями. Он также напомнил, что Карапетян участвовал в ликвидации последствий аварии в Чернобыле на вертолете Ми-26.

«Гурген Рубенович стал активным участником в ликвидации Чернобыльской АЭС. Но там не только он работал, там и Грищенко работал. Но и Гурген Рубенович там полетал, не так активно, как Грищенко, но он все равно достойный вклад в дело ликвидации внес», - добавил Климов.

По словам летчика-испытателя, сейчас уровень автоматизации выполнения полетов намного выше, чем в годы, когда произошла авария на ЧАЭС.

«В то время ему пришлось максимум мастерства своего прикладывать, чтобы выполнить эту задачу. Тогда не было никакой автоматики, он в ручном режиме все задачи выполнял», - сказал Климов.

Ранее сообщалось, что летчик-испытатель КБ имени М.Л. Миля, Герой Советского Союза Гурген Карапетян ушел из жизни в возрасте 84 лет.

Ми-26 - самый тяжелый транспортный вертолет в мире. Он способен перевозить 20 тонн груза внутри кабины или на внешней подвеске, а взлетная масса машины достигает 56 тонн.

Разработка машины велась в ОКБ Миля в 1970-х годах, а первый полет машина совершила в 1977 году. Главная задача вертолета - перевозка грузов и личного состава. Кроме того, вертолет применяется и в гражданских целях, выполняя в том числе уникальные монтажные операции.