Лавров заявил, что в ходе разговора Путина с Байденом РФ изложит свои подходы по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе разговора президентов России и США Владимир Путин еще раз четко обозначит свои подходы к украинскому урегулированию. По словам Лаврова, необходимо заставить Киев выполнять Минские соглашения.



«Мы, безусловно, будем очень четко излагать наши подходы к украинскому урегулированию, к необходимости заставить киевский режим выполнять свои прямо записанные черным по белому обязательства в рамках минского комплекса мер», - сообщил Лавров журналистам.





В Кремле ранее заявили, что не ожидают прорывов от переговоров Путина и Байдена. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, скорее всего, лидеры двух стран проведут «рабочий разговор».

Также политолог Наталия Елисеева назвала основные темы, которые могут обсуждать Путин и Байден. По ее мнению, президенты уделят большую часть беседы теме напряженности на Украине.