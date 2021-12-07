В Кремле не ожидают прорывов от переговоров Путина и Байдена

В Кремле не ожидают, что предстоящие переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой Джозефом Байденом помогут совершить прорыв в отношениях двух стран. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, скорее всего, лидеры двух стран проведут «рабочий разговор».

«Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор, который осуществляется в очень сложный период, который осуществляется. Эскалация напряженности в Европе зашкаливает, она экстраординарная, и, конечно, это требует личного обсуждения на высшем уровне», - заявил Песков журналистам.

Переговоры президентов РФ и США состоятся вечером 7 декабря. По данным Белого дома, созвон по видеосвязи состоится в 18.00 по московскому времени.

Ранее политолог Наталия Елисеева назвала основные темы, которые могут обсуждать Путин и Байден. По ее мнению, президенты уделят большую часть беседы теме напряженности на Украине.