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В Новочеркасске состоялся чемпионат Южного военного округа по гиревому спорту

14:28 07.12.2021
Всех участников поделили на весовые категории. По итогам личного первенства выявлено 19 чемпионов. Лучшие сформируют команду для участия в окружном чемпионате в начале следующего года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Новочеркасске состоялся чемпионат по гиревому спорту среди военнослужащих ЮВО.

В нем приняли участие более ста спортсменов - соревновались не только мужчины, но и женщины. Среди них были и опытные гиревики, которые принимали участие в европейских турнирах.

Всех участников поделили на весовые категории. По итогам личного первенства выявлено 19 чемпионов. Лучшие сформируют команду для участия в окружном чемпионате в начале следующего года.

Военнослужащие Новочеркасска активно занимаются разными видами спорта - так, например, в ноябре танкисты округа устроили товарищеский матч по футболу.

Ранее сообщалось, что в Южном военном округе прошли боевые стрельбы танкистов - на огневой рубеж вышли экипажи Т-72Б3 и Т-90А.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгов

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