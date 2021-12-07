В Новочеркасске состоялся чемпионат Южного военного округа по гиревому спорту

В Новочеркасске состоялся чемпионат по гиревому спорту среди военнослужащих ЮВО.

В нем приняли участие более ста спортсменов - соревновались не только мужчины, но и женщины. Среди них были и опытные гиревики, которые принимали участие в европейских турнирах.

Всех участников поделили на весовые категории. По итогам личного первенства выявлено 19 чемпионов. Лучшие сформируют команду для участия в окружном чемпионате в начале следующего года.

Военнослужащие Новочеркасска активно занимаются разными видами спорта - так, например, в ноябре танкисты округа устроили товарищеский матч по футболу.

Ранее сообщалось, что в Южном военном округе прошли боевые стрельбы танкистов - на огневой рубеж вышли экипажи Т-72Б3 и Т-90А.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгов