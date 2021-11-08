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Танкисты ЮВО завершили праздники товарищеским матчем по футболу в Новочеркасске

Кира Карон
06:45 08.11.2021
Матч состоялся на городском стадионе Новочеркасска между офицерами управления и командирами подразделений.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Новочеркасске офицеры-танкисты 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) завершили праздничные и выходные дни товарищеским матчем по футболу.

Матч проходил на городском стадионе Новочеркасска между офицерами управления и командирами подразделений. Военнослужащих пришли поддержать члены семей и сослуживцы.

Игра, несмотря на активный ритм, прошла в теплой атмосфере товарищеского состязания. Победу в матче одержали командиры подразделений. По итогам состязаний участники получили кубки и грамоты от командования части.

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