Армия Танкисты ЮВО завершили праздники товарищеским матчем по футболу в Новочеркасске Кира Карон Матч состоялся на городском стадионе Новочеркасска между офицерами управления и командирами подразделений. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В Новочеркасске офицеры-танкисты 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) завершили праздничные и выходные дни товарищеским матчем по футболу. Матч проходил на городском стадионе Новочеркасска между офицерами управления и командирами подразделений. Военнослужащих пришли поддержать члены семей и сослуживцы. Игра, несмотря на активный ритм, прошла в теплой атмосфере товарищеского состязания. Победу в матче одержали командиры подразделений. По итогам состязаний участники получили кубки и грамоты от командования части. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика