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Госдума приняла федеральный бюджет на 2022-2024 годы

Алексей Курильченко
16:56 24.11.2021
Законопроект в третьем чтении поддержали 306 депутатов.
Госдума приняла федеральный бюджет на 2022-2024 годы
© Фото: duma.gov.ru
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В Государственной думе приняли в третьем чтении закон о федеральном бюджете с 2022 по 2024 год. По итогам голосования закон поддержали 306 депутатов, 70 высказались против, еще один воздержался. Документ закона опубликован на сайте СОЗД.

«В поддержку выступили три политических фракции - "Единая Россия", ЛДПР и фракция "Новые люди"», - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как сообщает Regnum, доходы бюджета в 2022 году - 25,021 триллиона рублей. В 2023 и 2024 годах доходы составят 25,540 и 25,831 триллиона рублей соответственно. Отмечается, что следующие два года будут профицитными.

Ранее президент Владимир Путин внес поправки в проект федерального бюджета на 2022-2024 годы. Согласно им, в 2022 году прожиточный минимум в стране составит 12 654 рубля на душу населения.

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