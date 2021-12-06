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Мишустин сообщил о необходимости сохранения доступности ипотеки для граждан

Елизавета Потейчук
20:27 06.12.2021
Премьер-министр также заявил, что правительство выделило около 30 миллиардов рублей на сбалансированность бюджетов для 45 регионов.
Мишустин сообщил о необходимости сохранения доступности ипотеки для граждан
© Фото: pexels.com
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Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил о необходимости сохранить доступность ипотеки для граждан, а также тщательно отслеживать жилищное кредитование. Он же подчеркнул, что на данный момент важно не замедлять темпы достижения национальных целей, установленных Владимиром Путиным, и не допустить чрезмерного роста нагрузки на бюджеты всех уровней.

«Необходимо внимательно следить за изменением условий работы в сфере жилищного кредитования и вовремя реагировать на различные факторы, в том числе на изменение ставок по займам. Если до конца года они будут расти, в следующие три года придется дополнительно потратить миллиарды рублей», - сказал Мишустин на совещании по социально-экономическому развитию регионов и вопросам ипотеки.

Помимо этого, премьер-министр рассказал, что кабмин выделил около 30 миллиардов рублей на сбалансированность бюджетов для 45 регионов. Со слов Мишустина, за счет выделенных средств будут профинансированы расходы на увеличение зарплат работникам бюджетной сферы и ряд социально значимых и первоочередных мероприятий, которые запланировали субъекты.

«Правительство выделило дополнительно на сбалансированность бюджетов еще почти 30 миллиардов рублей. Их соответственно получат 45 субъектов Российской Федерации», - отметил Мишустин.

Мишустин также подчеркнул, что российское правительство помогло регионам РФ уменьшить долговую нагрузку. Кроме того, кабмин реструктуризировал бюджетные кредиты почти на 220 миллиардов рублей в текущем году, сообщил премьер-министр.

«Мы помогли снизить долговую нагрузку, реструктуризировали бюджетные кредиты почти на 220 миллиардов рублей. Выделили долгосрочные займы на замещение рыночного долга и регионов, и муниципальных образований почти на 335 миллиардов рублей», - отметил зампредправительства.

Премьер-министр заявил, что федеральный бюджет с начала 2021 года выделил на поддержку регионам России в общей сумме один триллион рублей, а в 2022 году, говорит Мишустин, сумма не уменьшится.

Ранее сообщалось, что ВВП России в октябре в годовом выражении вырос до 4,9%. В Минэкономразвития подчеркнули, что динамика кредитования продолжает оказывать поддержку внутреннему спросу в РФ.

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