«Иголки оставляли след на коже»: ликвидатор рассказал о первых часах вблизи АЭС после трагедии

Заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в 2000-2006 годах Юрий Бражников рассказал «Звезде» о том, как принимал участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Он был непосредственным участником развернувшихся действий и находился вблизи реактора станции после его разрушения.

Бражников рассказал, что главной задачей групп ликвидаторов, работавших прямо в реакторе, было недопущение распространения радиации. В процессе участвовали войска радиационной и химической защиты, в том числе командиры.

«Там работало много специалистов, потому что мы готовили учения. Это было совпадение: учения планировали провести на атомной станции на берегу реки Волга, а здесь - на берегу Днепра. И вот эти люди, которые готовились, они пришли первыми, оказались там, но уже не на учениях, а на настоящей атомной станции, которая давала огромные угрозы населению», - рассказал ликвидатор.

Бывший замминистра также вспомнил, что во время продвижения по близлежащему лесу хвойные иголки, которые попадали на открытые части тела, оставляли на них следы.

Бражников принял участие в нескольких проектах по ликвидации последствий чернобыльской аварии. Одним из таких была работа, связанная со сбросом радиоактивных материалов в Днепр.

«Там, где река Припять впадает в Днепр, был луг. На нем мы уже осенью обнаружили, что там много радиоактивных материалов, которые выброшены из реактора. Была выполнена задача: засыпать луг грунтом, обычным чистым грунтом, чтобы весной во время разлива вода унесла с собой радиацию», - рассказал специалист.

Говоря о том, хорошо ли были защищены ликвидаторы в момент аварии, Бражников отмечает, что даже в настолько критичной чрезвычайной ситуации, как разрушение атомной станции, соблюдались все необходимые меры по уменьшению риска их здоровью. Достигалось это разными путями.

«Защита, которая была у войск, не спасает от гамма-излучения, мягко говоря, это прорезиненный комбинезон. Противогаз - это нужная защита, которая должна защищать от радиационной пыли. Но работать в противогазе тоже очень тяжело. Если говорить о крыше, то это ювелирная работа. Поэтому вопрос был в другом - чтобы люди работали определенное время и не превысили норму облучения, и уходили или сразу уезжали. Меры принимались», - заявил бывший замминистра МЧС.

В ночь на 26 апреля 1986 года взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4 Чернобыльской АЭС. В окружающую среду оказалось выброшено большое количество радиоактивных веществ. После проверок эксперты пришли к выводу, что основная причина аварии - грубые нарушения правил эксплуатации, допущенные персоналом. Позже архив Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Украинским институтом национальной памяти (УИНП) представили книгу «Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии», в которой впервые публикуются неизвестные документы о возведении Чернобыльской станции и об аварии на ней. Документы охватывают период с начала 1970-х до ноября 1986 года, когда был введен в эксплуатацию «саркофаг» над четвертым энергоблоком.