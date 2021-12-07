Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Стало известно, куда поместили зараженных омикрон-штаммом российских туристов

Анна Касаткина
01:29 07.12.2021
Ранее новый особо заразный штамм обнаружили у двух прилетевших из Южной Африки россиян.
Стало известно, куда поместили зараженных омикрон-штаммом российских туристов
© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Зараженных омикрон-штаммом коронавируса российских туристов из ЮАР поместили в отдельный корпус санатория в Подмосковье. На территорию санатория не впускают никого, кроме сотрудников и медработников, передает телеканал «Россия 1».

По данным телеканала, десять прилетевших из ЮАР туристов, у которых обнаружен положительный результат на COVID-19, сначала поместили в обсерватор, а затем перевезли в больницу. С ними отправили также тех прибывших, у которых выявили признаки ОРВИ. Медики следят за состоянием пациентов и ежедневно тестируют их на коронавирус.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор подтвердил инфицирование двух туристов из ЮАР штаммом коронавируса омикрон, который ранее не выявлялся в России.

Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса выявили в ноябре в Ботсване и ЮАР. На данный момент он распространился в нескольких странах Европы и Азии. Штамм считается особо заразным, кроме того, после него высок риск заболеть COVID-19 повторно, предупредили ученые.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:24 В стране и мире
В Китае отреагировали на дипломатический бойкот Олимпиады от США
23:44 В стране и мире
Псаки ответила на вопрос о намерениях Байдена пригрозить РФ во время беседы с Путиным
22:30 В стране и мире
Псаки рассказала, какие вопросы Байден намерен обсудить с Путиным на переговорах
21:02 В стране и мире
В Белом доме заявили, что не знают о решении РФ по «военной эскалации» на Украине
20:27 В стране и мире
Мишустин сообщил о необходимости сохранения доступности ипотеки для граждан
Популярное
Видео
Депутат Валерий Рашкин пришел на допрос в СК РФ
В Сети появились кадры экстренной посадки в Иркутске обледеневшего А321
Ученые назвали нетипичный признак диабета
Видео
«Праздник» на трассе: горящий грузовик с пиротехникой в Казахстане попал на видео
Видео
Полицейская погоня со стрельбой за подростком-лихачом под Волгоградом попала на видео
Названы четыре привычки, которые приводят к развитию рака
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.