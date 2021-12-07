Стало известно, куда поместили зараженных омикрон-штаммом российских туристов

Зараженных омикрон-штаммом коронавируса российских туристов из ЮАР поместили в отдельный корпус санатория в Подмосковье. На территорию санатория не впускают никого, кроме сотрудников и медработников, передает телеканал «Россия 1».

По данным телеканала, десять прилетевших из ЮАР туристов, у которых обнаружен положительный результат на COVID-19, сначала поместили в обсерватор, а затем перевезли в больницу. С ними отправили также тех прибывших, у которых выявили признаки ОРВИ. Медики следят за состоянием пациентов и ежедневно тестируют их на коронавирус.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор подтвердил инфицирование двух туристов из ЮАР штаммом коронавируса омикрон, который ранее не выявлялся в России.

Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса выявили в ноябре в Ботсване и ЮАР. На данный момент он распространился в нескольких странах Европы и Азии. Штамм считается особо заразным, кроме того, после него высок риск заболеть COVID-19 повторно, предупредили ученые.