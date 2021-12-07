Доктор Мясников посоветовал отказаться от трех «белых» продуктов ради здоровья

Коричневые макароны из муки грубого помола по своим свойствам существенно отличаются от обычных. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Он подчеркнул, что в этом продукте, по сравнению с обычными макаронами из белой муки, больше медленных углеводов, в результате чего инсулин в организме распределяет энергию равномерно, не вызывая скачков сахара. Кроме того, в оболочке зерна содержатся полезные микроэлементы, клетчатка и витамины, которые сохраняются при грубом помоле муки и содержатся в произведенных из нее изделиях. При этом при обработке зерна для обычной белой муки полезная оболочка полностью уничтожается.

«Не ешьте ничего белого: белый рис, белые макароны, белый хлеб. Хлеб может быть черного, грубого помола, макароны и рис - коричневые», - сказал Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Доктор призвал избегать чрезмерного употребления быстрых углеводов из «белых» продуктов. Их избыток в ежедневном рационе ведет к ожирению, повышает риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Пища с быстрыми углеводами вкусная, но вредная, заключил доктор.