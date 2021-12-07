Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Доктор Мясников посоветовал отказаться от трех «белых» продуктов ради здоровья

Светлана Иванова
12:41 07.12.2021
По мнению врача, стоит избегать белого риса, белых макарон и белого хлеба.
Доктор Мясников посоветовал отказаться от трех «белых» продуктов ради здоровья
© Фото: gourmet-vision, imageBROKER, Globallookpress
Читайте нас на:

Коричневые макароны из муки грубого помола по своим свойствам существенно отличаются от обычных. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Он подчеркнул, что в этом продукте, по сравнению с обычными макаронами из белой муки, больше медленных углеводов, в результате чего инсулин в организме распределяет энергию равномерно, не вызывая скачков сахара. Кроме того, в оболочке зерна содержатся полезные микроэлементы, клетчатка и витамины, которые сохраняются при грубом помоле муки и содержатся в произведенных из нее изделиях. При этом при обработке зерна для обычной белой муки полезная оболочка полностью уничтожается.

«Не ешьте ничего белого: белый рис, белые макароны, белый хлеб. Хлеб может быть черного, грубого помола, макароны и рис - коричневые», - сказал Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Доктор призвал избегать чрезмерного употребления быстрых углеводов из «белых» продуктов. Их избыток в ежедневном рационе ведет к ожирению, повышает риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Пища с быстрыми углеводами вкусная, но вредная, заключил доктор.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:20 В стране и мире
В Кремле не ожидают прорывов от переговоров Путина и Байдена
12:49 В стране и мире
В РФ выявили 31 096 новых случаев заражения COVID-19
13:32 В стране и мире
Одноклассник подозреваемого в подготовке теракта юноши рассказал о его поведении
12:50 В стране и мире
Видео
В Казани СК РФ изъял годовалую дочь у избивавшей ее матери
12:30 В стране и мире
Google вновь оштрафован на пять миллионов рублей за отказ удалить контент
Популярное
Видео
ФСБ показала кадры задержания несовершеннолетнего в Ярославской области
Видео
Депутат Валерий Рашкин пришел на допрос в СК РФ
В Сети появились кадры экстренной посадки в Иркутске обледеневшего А321
Видео
Хоронят каждый день: Путин обратил внимание на положение беженцев на границе ЕС
Ученые назвали нетипичный признак диабета
Видео
«Праздник» на трассе: горящий грузовик с пиротехникой в Казахстане попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.