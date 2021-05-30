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Диетолог раскрыла опасность «вчерашних» макарон

Алена Миронова
06:34 30.05.2021
Врач-диетолог рассказала об опасности употребления в пищу «вчерашних» макарон, а также назвала самые полезные из них.
Диетолог раскрыла опасность «вчерашних» макарон
© Фото: pixabay.com
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Макароны рекомендуется принимать в пищу исключительно свежими. В результате повторной обработки в макаронах вырабатываются свободные радикалы. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.

«Если их разогревать, особенно в микроволновке, крахмал, важнейший углевод муки, становится модифицированным и плохо переваривается. В результате повторной обработки от него, можно сказать, отрываются электроны, и макароны содержат уже свободные радикалы», - передает радио Sputnik слова эксперта.

Отмечается, что эти вещества способны вызвать мутации в клетках. Потребуется очень много антиоксидантов для того, чтобы вывести их из организма и отразить вредоносный эффект. 

Говоря о том, какие макароны полезнее всего, диетолог обратила внимание на их состав. Так, например, макароны из твердых сортов пшеницы, содержащие высокое количество белка, сравнимы с молочными продуктами и даже с некоторыми видами мяса. Полезны также макароны из гречки и сои - фунчоза или стеклянная рисовая каша.

Если человек не страдает ожирением или нарушением обмена веществ, ему рекомендуется включать макароны в свой рацион. Однако важно помнить, что макароны из мягких сортов пшеницы лучше всего употреблять пищу в первой половине дня, чтобы оставалось время потратить полученную энергию, из твердых же - вечером, поскольку они помогают уснуть и нормализовать сон.

Ранее в комментарии «Звезде»  диетолог Мария Шубина поделилась секретом, как найти в магазине качественные макароны. Она отметила, что хороший продукт отличает короткий состав, включающий в себя только муку, произведенную из твердых сортов пшеницы, и воду, а также высокое содержание белка.

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