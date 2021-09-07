В школах Петербурга запретили яичницу, колбасу и макароны по-флотски

В школьных столовых в Санкт-Петербурге запретили подавать колбасу, блинчики и пирожные. Список блюд опубликовало управление Роспотребнадзора.

В список также вошли грибы, сало, маргарин, паштеты, блины, макароны по-флотски и с рубленым яйцом, а также яичница-глазунья. Кроме того, в список вошли арахис, кремовые кондитерские изделия, газированные напитки, натуральный кофе.

Поварам школьных столовых также запретили использовать при приготовлении майонез, маргарин, кетчуп и жаренные во фритюре продукты.

Ранее спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, почему правильный завтрак является важной составляющей для школьников. У более 40% детей с ожирением заболевание развивается, потому что по утрам они не получают полезную пищу.