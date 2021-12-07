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Песков заявил, что Путин не планирует предлагать Байдену присоединиться к «нормандской четверке»

Кира Карон
10:06 07.12.2021
Как отметил Песков, сейчас эффективность этого формата весьма скромна.
Песков заявил, что Путин не планирует предлагать Байдену присоединиться к «нормандской четверке»
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин вряд ли предложит президенту США Джо Байдену присоединиться к «нормандской четверке».

«Он вряд ли получит от президента Путина такое предложение, потому что это самодостаточный формат. Хотя его эффективность сейчас из-за позиции Киева, из-за того, что Киев не выполняет минские договоренности, весьма и весьма скромна. Но все-таки до сих пор и Париж, и Берлин считали, что это самодостаточный формат и нет необходимости в его расширении», - сказал Песков в эфире Первого канала.

В преддверии разговора по видеосвязи президента РФ Владимира Путина с Байденом в западных СМИ начали появляться сообщения о том, что в отношении России якобы могут быть приняты очередные санкции, сдерживающие «вторжение» РФ на территорию Украины и затрагивающие, в частности, суверенный долг РФ и отключение страны от системы межбанковских каналов связи SWIFT.

Переговоры президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена намечены на 18.00 по московскому времени во вторник, 7 декабря. Созвон глав государств по видеосвязи состоится в закрытом для прессы режиме.

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