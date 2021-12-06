Путин и Моди подтвердили приверженность нераспространению оружия массового уничтожения

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердили приверженность нераспространению оружия массового уничтожения в Индии.

Ранее глава российского государства прибыл в эту страну на встречу с индийским премьером. Лидеры обсудили сотрудничество в энергетике, космосе, военной сфере, а также международные вопросы.

Путин отметил, что Россия и Индия проводят совместные военные учения, а отношения государств развиваются как на международном уровне, так и в военной сфере.