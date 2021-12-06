Шойгу назвал беспрецедентным доверие между Россией и Индией

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что сотрудничество России и Индии с каждым годом выходит на новый качественный уровень.

Как подчеркнул глава российского оборонного ведомства на встрече с индийским коллегой Раджнатхом Сингхом, на беспрецедентный уровень доверия между Москвой и Нью-Дели указывает интенсивность и глубина военно-технического сотрудничества.

«О беспрецедентном уровне доверия между нашими странами говорят интенсивность и глубина военно-технического сотрудничества, которое с каждым годом выходит на новый качественный уровень», - сказал Шойгу.

Министр обороны также выразил уверенность, что дальнейшему укреплению отношений между двумя государствами поспособствует запланированное на понедельник, 6 декабря, юбилейное, 20-е заседание Межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.

Шойгу заверил, что стороны нацелены на плодотворную совместную работу.

Материал подготовили: Николай Курашкин, Николай Баранов