Контракт на производство автоматов АК-203 в Индии подпишут до конца года

Контракт на производство автоматов АК-203 в Индии может быть подписан до конца года, сообщает пресс-служба группы компаний «Калашников».

«Российские и индийские специалисты провели большую подготовительную работу. В настоящий момент согласование проекта вышло на завершающую стадию, при достижении ключевых договоренностей он может быть подписан уже до конца 2021 года», - сказали в «Калашникове».

В пресс-службе добавили, что, если контракт заключат до конца года, производство АК-203 для вооруженных сил Индии запустят в начале 2022 года.

В начале марта 2019 года в Индии открыли завод по производству автоматов Калашникова. На предприятии планировали изготовить 750 тысяч единиц АК-203 в основном из индийских комплектующих, которые придут на замену винтовкам индийского производства INSAS. Производить автоматы АК-203 будут на заводе в районе города Корва.

7,62-мм автомат Калашникова AK-203 имеет складной регулируемый приклад, эргономичную пистолетную рукоятку и переводчик с подпальцевым упором. Пламегаситель также выполняет фукцию компенсатора. Крышка ствольной коробки шарнирно закреплена на колодке прицельной планки и фиксируется специальным замыкателем в задней части оружия. На ствольной накладке и цевье автомата установлены планки пикатинни.

Общая длина АК-203 - от 890 до 950 мм, длина ствола 415 мм. Емкость магазина - 30 патронов. Прицельная дальность - 800 метров, темп стрельбы - 700 выстрелов/мин. Масса - около четырех килограмм. В настоящее время автомат поставляется в российские специальные подразделения.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Сергей Александров.