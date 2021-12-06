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Просивший проверить тексты Noize MC и Oxxxymiron рассказал об угрозах в свой адрес

Елизавета Потейчук
15:29 06.12.2021
Дмитрий Якушев считает, что невозможно было не понять того, что его просьба проверить тексты рэп-исполнителей на экстремизм была шуточной.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Дмитрий Якушев, ВКонтакте
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Блогер Дмитрий Якушев в разговоре со «Звездой» объяснил, что его обращение в Следственный комитет России с просьбой проверить тексты музыкальных исполнителей Oxxymiron и Noize MC на наличие в них экстремизма «было составлено максимально глупо». Со слов автора обращения, его читатели знают, что Якушев часто публикует подобные шуточные посты.

«Очевидно, это был текст сатирический, который был вызван всеобщими политическими запретами, часто неадекватными. Я предстал тут в роли максимально “зашоренного патриота дремучего”,  выступающего против этих рэперов», - заявил блогер.

Кроме того, Якушев отметил, что намеренно не направлял главе СК Александру Бастрыкину никакого письма. По словам блогера, он не понимает, почему данное обращение было воспринято вышестоящими лицами всерьез.

«Каким образом Бастрыкин принял это всерьез? Нужно иметь очень сильное воображение, чтобы принять всерьез такое заявление, и очень низкие деловые качества. Потому что те, кто вытащили текст и принесли Бастрыкину, по-моему, не должны работать в Следственном комитете как минимум», - считает Якушев.

Дмитрий Якушев также рассказал, что был очень удивлен, когда увидел, что его публикация раскрутилась. Он же упомянул, что уже писал подобного рода посты на своих страницах в соцсетях, например, с критикой деятельности Бастрыкина по ситуации с рэпером Моргенштерном и пропагандой наркотиков в песнях. Со слов блогера, сейчас он получает угрозы в свой адрес.

«Где-то прочитал какого-то там ветерана, который сказал, что они напишут настоящее обращение Бастрыкину с просьбой проверить Oxxymiron и Noize MC, и чтобы меня заодно проверили. Пока я просто наблюдаю за происходящим, объясняю, что Следственный комитет перестарался немножко», - резюмировал он.

Ранее просивший проверить Noize MC и Oxxxymiron на экстремизм заявил, что пошутил. Блогер Дмитрий Якушев также рассказал, что организации, от имени которой он разместил обращение, не существует.

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