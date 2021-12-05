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СК РФ проверит творчество Noize MC и Oxxxymiron по заявлению граждан

Виктория Ивашечкина
19:09 05.12.2021
По мнению инициаторов обращения, музыканты в своем творчестве пытаются реабилитировать нацизм и экстремистскую деятельность.
СК РФ проверит творчество Noize MC и Oxxxymiron по заявлению граждан
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Следственный комитет России проверит творчество рэперов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров) после обращения инициативной «группы патриотов».

«Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России в рамках доследственной проверки тщательно изучить доводы, изложенные в обращении к нему от инициативной «группы патриотов», - подчеркнули в пресс-службе ведомства. 

В СК пояснили, что инициаторы обращения считают, что музыканты в своем творчестве «пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности».

«Бастрыкин поручил изучить все изложенные доводы и дать соответствующую правовую оценку», - также отметили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на российского рэпера Элджея подали в суд за пропаганду наркотиков.

Утверждалось, что полиция проверит песни рэпера после нового заявления и жалобы о содержании в них информации о рекламе запрещенных веществ.

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