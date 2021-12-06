Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Просивший проверить Noize MC и Oxxxymiron на экстремизм заявил, что пошутил

Майя Мусиенко
00:02 06.12.2021
По словам автора обращения, он нормально относится к творчеству рэперов.
Просивший проверить Noize MC и Oxxxymiron на экстремизм заявил, что пошутил
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

Обращение «группы патриотов» в СК РФ с просьбой проверить тексты рэперов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров) на экстремизм является шуткой. Кроме того, организации, от имени которой была написана жалоба, не существует. Об этом рассказал автор обращения Дмитрий Якушев.

«Никакой "группы патриотов" нет. Я сам ее выдумал и от ее имени разместил у себя во "ВКонтакте" пост с просьбой к СК проверить творчество Noize MC и Oxxxymiron на ряд преступлений. Это обращение написано мной в максимально юмористической манере, и воспринимать его следует как шутку, а не как реальное заявление в правоохранительные органы», – объяснил он в разговоре с ТАСС.

По словам автора обращения, он не обращался с письменным заявлением в СК или другие правоохранительные органы. Он признался, что не ожидал подобной реакции на его шутку в социальной сети. Якушев также отметил, что положительно относится к творчеству Noize MC и Oxxxymiron.

Ранее в Следственном комитете России сообщили о проверке треков рэперов Noize MC и Oxxxymiron после обращения инициативной «группы патриотов». Отмечалось, что, по мнению инициаторов запроса, музыканты в своем творчестве пытаются реабилитировать нацизм и экстремистскую деятельность.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:21 В стране и мире
Рабочий погиб при обрушении здания на комбинате в Туве
22:52 В стране и мире
Видео
Путин заявил о недопустимости снижения объемов медпомощи россиянам
21:22 В стране и мире
Поезда метро на оранжевой ветке в Москве простояли без движения час из-за выходки пассажира
20:21 Армия
Шойгу прибыл с официальным визитом в Индию
20:07 В стране и мире
Путин заявил, что миграционных потоков из России в Европу нет
Популярное
В Сети появились кадры экстренной посадки в Иркутске обледеневшего А321
Ученые назвали нетипичный признак диабета
Видео
«Праздник» на трассе: горящий грузовик с пиротехникой в Казахстане попал на видео
Видео
Полицейская погоня со стрельбой за подростком-лихачом под Волгоградом попала на видео
Названы четыре привычки, которые приводят к развитию рака
Мясников назвал лекарство, от которого можно оглохнуть
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.