Просивший проверить Noize MC и Oxxxymiron на экстремизм заявил, что пошутил

Обращение «группы патриотов» в СК РФ с просьбой проверить тексты рэперов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров) на экстремизм является шуткой. Кроме того, организации, от имени которой была написана жалоба, не существует. Об этом рассказал автор обращения Дмитрий Якушев.

«Никакой "группы патриотов" нет. Я сам ее выдумал и от ее имени разместил у себя во "ВКонтакте" пост с просьбой к СК проверить творчество Noize MC и Oxxxymiron на ряд преступлений. Это обращение написано мной в максимально юмористической манере, и воспринимать его следует как шутку, а не как реальное заявление в правоохранительные органы», – объяснил он в разговоре с ТАСС.

По словам автора обращения, он не обращался с письменным заявлением в СК или другие правоохранительные органы. Он признался, что не ожидал подобной реакции на его шутку в социальной сети. Якушев также отметил, что положительно относится к творчеству Noize MC и Oxxxymiron.

Ранее в Следственном комитете России сообщили о проверке треков рэперов Noize MC и Oxxxymiron после обращения инициативной «группы патриотов». Отмечалось, что, по мнению инициаторов запроса, музыканты в своем творчестве пытаются реабилитировать нацизм и экстремистскую деятельность.