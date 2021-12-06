Депутат Валерий Рашкин пришел на допрос в СК РФ

Депутат от партии КПРФ Валерий Рашкин прибыл на допрос по делу о незаконной охоте в Следственный комитет России. Корреспонденту «Звезды» удалось снять депутата на видео в момент получения пропуска в здание СК.

Депутат не дал комментариев по поводу допроса и возбуждения уголовного дела.

В отношении депутата было возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты - он признался, что застрелил лося в Саратовской области. В связи с этим в Госдуме РФ приняли решение лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.